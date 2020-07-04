Россиянам предложат вложиться в строительство инфраструктуры

В ведомстве хотят использовать механизмы, которые Минстрой сейчас применяет в жилищном строительстве. К ним относится привлечение средств с рынка и средств массового пользователя.

«Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов», — предположил Дитрих.

Пока что прорабатываются разные механизмы инвестирования в строительство транспортной инфраструктуры. Предварительные варианты Минтранс огласит в июле.

Один из основных способов рыночного привлечения средств массовых инвесторов — выпуск ипотечных облигаций, отметило агентство Ura.ru. Под этим подразумеваются выданные ипотечные кредиты, которые банки оформляют в виде ценных бумаг и продают инвесторам. Ключевыми инвесторами в новые ценные бумаги окажутся негосударственные пенсионные фонды, отечественные банки, иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Для финансирования дорожных проектов «Автодор» прорабатывает вопрос размещения бессрочных облигаций. Их сумма не разглашается, однако госкомпания нуждается во внебюджетных 400 миллиардах рублей до 2024 года.