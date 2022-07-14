Россиянам посоветовали жаловаться на соседей, которые бьют ребенка

Если соседи жестоко обращаются с ребенком и применяют физическое насилие, необходимо вместе с другими жильцами составить обращение в правоохранительные органы либо в органы опеки и попечительства. Об этом «Газете.ru» рассказала юрист Стелла Новрадова-Василиади.

В таком обращении не нужно указывать конкретную дату и время.

«В заявлении достаточно описать ситуацию в целом — без указания конкретных дат и времени. Если вам известны дополнительные сведения, например, что родители злоупотребляют алкоголем, а ребенок не ухожен, выглядит нездоровым, есть синяки и ссадины, то следует упомянуть это в заявлении», — процитировал сайт kp.ru слова эксперта.

По словам юриста, многие жильцы дома, которые знают о регулярных избиениях, просто не решаются действовать самостоятельно или не знают, какие меры следует предпринимать.