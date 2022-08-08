Россиянам посоветовали заработать на курсе доллара

Бывший советник министра экономики РФ Евгений Надоршин объяснил, каким образом российские граждане могут заработать на курсе доллара. По его словам, сейчас доллар на Мосбирже стоит около 60 рублей, однако правительство РФ постарается укрепить его до 70–80 рублей. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Аналитик добавил, что курс может быть скорректирован уже в августе.

«Если есть деньги, лучше сыграть на девальвации рубля (купив доллар по низкому курсу и продав позже по высокому — ред.). Валюта сейчас гораздо ликвиднее других инструментов. Она вам даст гораздо больше, чем золото или недвижимость. Можно покупать ее в банке (наличными — ред.), еще выгоднее — через брокерские счета на бирже», — предложил эксперт.

В ближайшие 10 лет курс доллара может увеличиться до 120–150 рублей, резюмировал Надоршин.