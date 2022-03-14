Россиянам посоветовали заменить Instagram социальной сетью «ВКонтакте»

Специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин заявил, что некоторая часть функционала, который присутствует в Instagram, есть и в социальной сети «ВКонтакте». Об этом написала Pravda.Ru.

По его словам, соцсеть «ВКонтакте» за последнее время претерпела положительные изменения. В отличие от Instagram, ее создали специально для обмена фотографиями и видеороликами.

«Там присутствует некоторый функционал, такой же, как присутствует во „ВКонтакте“. Но в более легкой форме это все представлено в Instagram. „ВКонтакте“ есть „мои сообщества“ и так далее. А у Instagram нет таких особенностей. Поэтому Instagram — это типа как во „ВКонтакте“, но как компактная социальная сеть. Сейчас аналогов таких точно, как Instagram, в России нет», — добавил он.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал Instagram в России. Доступ к социальной сети ограничили с 0:00 14 марта.