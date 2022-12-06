Общество 06 декабря 2022, 13:46 Россиянам посоветовали выбрать альтернативу живой елке к Новому году После праздников можно посадить елку на даче

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Новый год ассоциируется у людей с возрастающим количество покупок и затрат, зачастую ненужных и бесполезных. О том, как отметить праздник без вреда экологии сообщил сайт kp.ru.

Порядка 70% москвичей признались, что хотят поставить в доме живую елку. Чтобы не причинять вреда природе, после праздников дерево можно сдать на переработку. Также живую елку можно взять напрокат.

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Отмечается, что пластиковые новогодние игрушки, которые часто ломаются, можно заменить на долговечные деревянные. Кроме того, не стоит покупать красочную бумагу для упаковки подарков - экологичным заменителем будут крафтовая бумага или же газеты.

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