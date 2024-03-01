01 марта 2024, 13:14
Россиянам посоветовали выбирать хорошее крепленое вино по этикетке
В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе хорошего крепленого вина. В первую очередь россиян призвали смотреть на этикетку, написало РИА «Новости».
Сочетание сладости, крепости и выдержки делает крепкие вина устойчивыми к негативным изменениям.
Реклама
«Если вы видите в магазине ликерное вино урожая пяти- или десятилетней давности, при этом произведенное два-три года назад, стоит задуматься о покупке», — процитировал представителей ведомства «ФедералПресс».
По словам экспертов, лучшие российские вина имеют на этикетке надпись «защищенного географического указания (ЗГУ)». Хороший напиток должен провести в подвале не менее трех лет.
Роскачество
Алкоголь
Реклама
Реклама