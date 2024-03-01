Общество 01 марта 2024, 13:14 Россиянам посоветовали выбирать хорошее крепленое вино по этикетке

Читать 360tv в

В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе хорошего крепленого вина. В первую очередь россиян призвали смотреть на этикетку, написало РИА «Новости».

Сочетание сладости, крепости и выдержки делает крепкие вина устойчивыми к негативным изменениям.

Реклама

«Если вы видите в магазине ликерное вино урожая пяти- или десятилетней давности, при этом произведенное два-три года назад, стоит задуматься о покупке», — процитировал представителей ведомства «ФедералПресс».

По словам экспертов, лучшие российские вина имеют на этикетке надпись «защищенного географического указания (ЗГУ)». Хороший напиток должен провести в подвале не менее трех лет.