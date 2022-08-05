Россиянам посоветовали внимательно изучать ЕПД на наличие лишних услуг

Эксперт по управлению и эксплуатации недвижимости Юлия Соловьева рассказала изданию Lenta.ru, что стоит внимательно изучать единый платежный документ, чтобы не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги.

Соловьева обратила внимание на то, что некоторые управляющие компании включают в ЕПД страхование квартиры или радиоточку, телевизионную антенну и услуги кабельного телевидения. «Дни.ру» написали, что делается это абсолютно легально, на основании общего собрания родственников.

«Но некоторым собственникам эти услуги не нужны, поэтому необходимо внимательно смотреть свой ЕПД. Если там есть лишние услуги, от которых вы хотели бы отказаться, то нужно обратиться в свою управляющую компанию и написать заявление на отключение этих услуг», — добавила собеседница издания.