Россиянам посоветовали вкладывать деньги в готовую недвижимость

Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев посоветовал российским гражданам инвестировать накопленные денежные средства в готовую недвижимость. Об этом написало ИА НСН.

Риелтор указал, что сейчас на рынке недвижимости будут замечены перестройки из-за стремления граждан «повысить эффективность работы капитала».

«С точки зрения инвестиционного процесса покупка квартиры сейчас не очень интересна. Если у вас есть накопленные денежные средства, и вы боитесь, что вы их потеряете, конечно, лучше инвестировать это в недвижимость, которая сможет вам уже сейчас приносить доходы — готовое жилье, пригодное для аренды. По этой причине я думаю, что значительное количество людей захочет улучшить свое жилье, поменять на арендопригодное, чтобы повысить эффективность работы капитала», — отметил он.