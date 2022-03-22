Россиянам посоветовали визуализировать чувства, чтобы преодолеть стресс

Психолог, гештальт-терапевт Ольга Маркиянова рассказала, как справиться со стрессом на фоне нестабильной ситуации в мире и при массовом появлении в Сети негативных новостей. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, отличным помощником в непростой ситуации может стать «визуальный дневник», в котором будет легко визуализировать свои чувства.

«Можно вести дневник в письменной форме. Пишите, за что вы можете быть благодарны, постарайтесь найти хорошее даже в самой сложной ситуации. Дневник поможет выплеснуть самые негативные эмоции и заострить внимание на позитивных», — процитировало ИА Nation News слова Маркияновой.

Каждому восприимчивым человеку специалист посоветовала не замыкаться в себе, а по возможности делиться мыслями и переживаниями с окружающими людьми. Ведь негативные мысли могут не только привести к отстраненности в общении, но и к проблемам со здоровьем. Кроме этого, во время стресса особенное внимание психолог посоветовала уделить телу.