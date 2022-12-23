Общество 23 декабря 2022, 13:44 Россиянам посоветовали удалять ценные данные с устаревших смартфонов

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Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузменко в разговоре с изданием «Прайм» посоветовал россиянам удалять ценные данные с устаревших смартфонов.

По словам специалиста, владелец смартфона может подвергнуться атаке со стороны мошенников.

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«Пользоваться таким гаджетом можно, но для простых задач — звонки, SMS, а ценные данные и банкинг лучше с него удалить», — процитировало ИА Nation News Кузменко.

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Производители перестают осуществлять поддержку старых моделей и не выпускают для них обновления безопасности, резюмировал эксперт.