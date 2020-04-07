Россиянам посоветовали тщательно мыть овощи и фрукты из-за коронавируса

Заразиться коронавирусом можно через некоторые продукты. Риск небольшой, но все же он есть. Чтобы обезопасить себя, нужно хорошенько мыть овощи и фрукты. В целом в еде вирус размножаться не способен.

Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» назвали заражение вирусом через продукты питания маловероятным, однако не стали полностью исключать такую возможность. Их советы опубликованы на сайте организации.

Наибольшую опасность представляют продукты, которые мы употребляем в пищу сырыми — овощи и фрукты. Коронавирус действительно можно подхватить, если один больной человек чихнул на яблоко, а второй съел его практически сразу после этого.

«На практике шансов мало», — подчеркнули в «Росконтроле», призвав просто более внимательно относиться к мытью фруктов и овощей. Непосредственно перед употреблением их нужно тщательно промыть в чистой воде.

С продуктами в упаковке ситуация схожа. Заболеть можно, к примеру, потрогав банку йогурта или бутылку воды, на которых оказался вирус, а потом поднеся руки к лицу. Здесь тоже возможность инфицирования невысокая.

«Чтобы снизить риски, следуйте простому алгоритму: мойте руки, сразу после возвращения из супермаркета. Выкладывайте покупки на поверхность, которую легко мыть и дезинфицировать. Если очень переживаете, протрите все упаковки салфеткой с антисептиком», — посоветовали эксперты.

Специалисты напомнили, что вне носителя коронавирус погибает достаточно быстро. Абсолютно безопасным продуктом с этой точки зрения в «Росконтроле» назвали мясо. В организации призвали «готовить, как обычно» и не предпринимать никаких особенных мер.