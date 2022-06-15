Россиянам посоветовали тренироваться на улице в пасмурную погоду

Спортивный тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной посоветовал россиянам тренироваться в пасмурную погоду, чтобы не получить солнечный или тепловой удар. Об этом написал сайт РИАМО.

«Для занятий спортом на улице стоит подбирать прохладную пасмурную погоду, чтобы был легкий ветерок. Организму так будет легче справиться с тепловыми нагрузками», — сказал Помазной.

При этом эксперт отметил, что если на улице идет дождь, то лучше перенести свою тренировку на более благоприятную погоду. Во время дождя есть риск подхватить простуду или ОРВИ.

«Кому-то нравится в душном помещении, кому-то не нравится. Каждый должен подбирать для себя свои комфортные условия и прислушиваться к своему здоровью. Кто-то может с легкостью прыгнуть в ледяную воду, а кто-то просто окно приоткроет, и его продует. У всех здоровье разное, и нужно думать прежде всего о нем», — резюмировал Помазной.