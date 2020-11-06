Россиянам посоветовали становиться самозанятыми в пандемию COVID-19

«Если ты находишься в поиске работы и можешь быть полезен, например, в дополнительном образовании детей. Так можно получать доход от индивидуальной работы. Это выгоднее с точки зрения налогов, удобнее», — пояснила она.

По словам Починок, сперва человеку необходимо определиться, в какой сфере он может предложить свою работу. При этом следует оценивать и возможные риски. Председатель комиссии отметила, что в качестве самозанятого перспективно трудиться парикмахером, ремонтником или оказывать клининговые услуги.