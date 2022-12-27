Общество 27 декабря 2022, 16:16 Россиянам посоветовали самостоятельно приготовить майонез для новогодних салатов

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Новый год подразумевает под собой огромное разнообразие всеми любимых традиционных блюд во время праздничного застолья. Диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина в беседе с РИАМО посоветовала россиянам придерживаться правильного питания.

По мнению специалиста, не стоит сильно увлекаться майонезными салатами. Если же без этих блюд никак не обойтись, то лучше всего приготовить майонез самостоятельно.

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По данным RT, праздничные сладости и торты врач порекомендовала заменить на запеченные яблоки.

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