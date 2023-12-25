Общество 25 декабря 2023, 15:50 Россиянам посоветовали разбавлять шампанское водой и отказаться от жирной еды в Новый год

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в разговоре с изданием Life порекомендовала россиянам во время празднования Нового года отказаться от жирных блюд, а также разбавлять шампанское питьевой водой.

Майонез, который обычно кладут в салаты, можно заменить на домашний соус, приготовленный на основе сметаны или йогурта. А в качестве десерта следует предложить гостям фрукты и мороженое.

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«Пейте редко, контролируя количество, или не пейте совсем, добавляйте лед в алкоголь или разбавляйте его водой. Используйте безалкогольные вина», — добавила эксперт.