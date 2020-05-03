Россиянам посоветовали промывать нос и глаза после прихода домой

Во время пандемии важно не просто мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, а промывать еще нос и глаза. Такие меры помогут снизить риск заражения инфекцией.

«После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза», — приводит ТАСС сообщение Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Кроме того, специалисты советуют менять одежду и промывать обувь после улицы. Все использованные средства защиты необходимо обязательно утилизировать. Если вы заболели и находитесь на карантине, то нужно пользоваться антисептиком перед приемом пищи и после посещения туалета. Не стоит забывать про влажную уборку и проветривание комнат.

Ранее врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что за время самоизоляции может появиться «карантинная депрессия». Она рекомендовала постараться создать для себя личное пространство. Если у человека нет такого пространства, то он не может отдохнуть.