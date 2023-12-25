Общество 25 декабря 2023, 13:25 Россиянам посоветовали при приготовлении блюд на Новый год отдавать предпочтение мясу гуся, а не утки

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в разговоре с Life посоветовала россиянам при формировании блюд на новогоднем столе отдавать предпочтение мясу гуся, а не утки.

Эксперт пояснила, что утиное мясо повышает уровень холестерина, что чревато проблемами для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, оно считается одним из самых жирных видов мяса среди птичьего.

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В составе гусиного мяса содержится много аминокислот. К тому же, она сытное и его много не съешь, добавила Лялина.