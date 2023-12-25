25 декабря 2023, 13:25
Россиянам посоветовали при приготовлении блюд на Новый год отдавать предпочтение мясу гуся, а не утки
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в разговоре с Life посоветовала россиянам при формировании блюд на новогоднем столе отдавать предпочтение мясу гуся, а не утки.
Эксперт пояснила, что утиное мясо повышает уровень холестерина, что чревато проблемами для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, оно считается одним из самых жирных видов мяса среди птичьего.
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В составе гусиного мяса содержится много аминокислот. К тому же, она сытное и его много не съешь, добавила Лялина.
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