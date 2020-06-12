Россиянам посоветовали при планировании отдыха быть готовыми поменять планы

Россиянам посоветовали быть готовыми к тому, что летом 2020 года могут поменяться их планы на отдых из-за ситуации с коронавирусом. Такое мнение высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, ситуация меняется, но нельзя с уверенностью сказать, что в выбранном месте будет безопасно и спокойно. При этом Мурашко выразил надежду на то, что все-таки все будет в порядке.

«Но мы должны быть готовы, в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем наш визит. Нужно быть готовым», — сказал российский министр здравоохранения в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала «Россия 24».

В Крыму начинается самая горячая пора летнего туристического сезона. Уже 1 июля полуостров примет первых путешественников. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко напомнил, что санатории, пансионаты, гостиницы и отели начинают работать для жителей полуострова с 15 июня.

В связи с этим кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил о том, что в пекло отдыхать на пляже опасно для здоровья. Поваляться на берегу без вреда для организма можно с утра и ближе к вечеру, а в воде лучше не находиться дольше 20 минут.