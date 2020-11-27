Россиянам посоветовали пользоваться в «черную пятницу» только наличными

Уже сегодня, 27 ноября, россияне штурмуют магазины в поисках самых выгодных скидок. Эксперты советуют в «черную пятницу» сохранять рассудок и ни в коем случае не расплачиваться кредитной картой. В магазины с собой стоит брать только наличные деньги.

«Главное — точно определить бюджет, который вы готовы потратить. И, отправляясь в магазин, желательно брать именно этот бюджет. Никаких дополнительных резервов. И точно не идти с кредиткой! Потому что на банковской карте мы не чувствуем денег, а значит, не можем ощутить, сколько действительно утекло из нашего кошелька», — пояснила бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович.

Перед походом за новыми вещами она посоветовала пересмотреть и проанализировать свой гардероб. После этого стоит составить список, которого нужно придерживаться в магазине. Если во время покупок понравилась вещь не из перечня, то стоит хорошо подумать.

«Я всегда рекомендую задавать себе три вопроса: подходит ли изделие под характеристики вашей внешности, подходит ли оно под образ жизни и сможете ли вы составить с ним минимум три-четыре комплекта из того, что уже есть в гардеробе. Чтобы это не была покупка „на один раз“», — привело слова психолога РИА «Новости».

В свою очередь, персональный стилист и fashion-консультант Лана Лу подчеркнула, что во время распродаж необходимо сохранять рассудок. Важно приобретать только те товары, которые действительно необходимы. Ранее «360» собрал все хитрости, которые используют продавцы, чтобы заставить купить как можно больше.