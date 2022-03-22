Россиянам посоветовали пока не покупать технику

Финансовый эксперт Юрий Медушенко посоветовал россиянам отложить покупку дорогостоящей техники до лучших времен, поскольку ситуация на рынке пока не стабильна. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Некоторые магазины перестали давать рассрочку по той причине, что в текущей положении им невыгодно ее предоставлять.

«Раньше все покупки такие в рассрочку обеспечивались деньгами банка… Магазин оформлял рассрочку и тут же получал эти деньги… Скидка, которую реально делал магазин на этот товар, она шла банку в виде процентов… Сейчас, с учетом текущей ситуации, повышения ставок по кредитам, делать такую большую скидку, фактически дисконт на сумму процентов, магазином уже стало невыгодно, поэтому на текущий момент, к сожалению, рассрочки мы не увидим», — пояснил Медушенко.

Эксперт добавил, что это не первый кризис на нашем веку, поэтому он точно так же закончится, как и предыдущие.