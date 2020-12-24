Россиянам посоветовали пить в Новый год шампанское брют

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева посоветовала отдавать предпочтение именно такому спиртному.

«Там меньше сахара, соответственно, меньше килокалорий», — сказала она.

Научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Анна Кошечкина добавила, что есть несколько классификаций игристых вин по содержанию сахара. Среди них выделяют экстра брют и брют. Далее идут сухие и полусухие вина, полусладкие и сладкие.

Технология производства шампанского предполагает изначальный экстра брют для всех игристых вин. Сахар из виноградного сока переходит в алкоголь в процессе брожения. После добавления ликера вино становится полусладким и сладким. Специальную смесь из виноградного сока и сахара добавляют уже на последующих этапах.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн ранее указал на меньший вред для организма от сухого белого вина и посоветовал остановить свой выбор на нем, а не на традиционном шампанском.