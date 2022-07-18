Россиянам посоветовали перевести евро и доллары в другие денежные единицы

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов посоветовал российским гражданам перевести евро и доллары в другие денежные единицы, чтобы избежать трудностей, связанных с санкциями. Об этом написало издание «Прайм».

По словам аналитика, Запад в любой момент может заблокировать использование евро и долларов в рамках рестрикций, сообщило РИА ФАН.

Емельянов отметил, что лучше всего положить деньги на депозит.

«При этом нужно хорошо понимать, что обратно эти деньги вы можете вернуть не скоро. Вклады в евро принимает сейчас не так много банков, но они есть. Ставки в среднем от 1 до 4% годовых. Для вкладов с внесением наличных евро доходность выше», — добавил аналитик.

Он также посоветовал рассмотреть вариант перевода денег в юани, рубли или в небиржевые фонды.