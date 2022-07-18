Россиянам посоветовали остерегаться мошенников не только во время звонков, но и в интернете

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал, почему мошенники все чаще стали действовать не через телефонные звонки, а через интернет. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, у многих граждан выработался иммунитет к мошенникам, которые орудуют через телефон. Обычно они звонят со столичных номеров, которые начинаются с кода 499 или 495. Однако телефоны стали отходить на второй план.

«Преступники не остановились на телефонах. У нас встречаются и другие виды мошенничества. Например, злоумышленники активно работают с пользователями сайта „Госуслуги“. Они создают похожие фишинговые страницы, где предлагают пересчитывать пенсии, социальные выплаты и материнский капитал. Пользователь там может ввести свои платежные данные для получения выплаты после пересчета, но вместо получения средств рискует лишиться тех денег, которые есть на банковской карте», — предупредил Вехов.

Он также посоветовал не вестись на схему с бонусными программами, то есть на цифровую валюту, которая есть у сетевых компаний. Мошенники предлагают конвертировать баллы и бонусы по выгодному курсу и, таким образом, узнают реквизиты банковской карты.