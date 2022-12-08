Общество 08 декабря 2022, 13:22 Россиянам посоветовали оградить кошек и собак от новогодних гирлянд

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Эксперт по безопасности Александр Старостин в разговоре с изданием Lenta.ru рассказал, что новогодние гирлянды могут быть опасными для домашних питомцев.

Из-за того, что многие кошки и собаки любят грызть провода, в доме может случится пожароопасная ситуация, написала «Политика сегодня».

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По словам Старостина, не стоит вешать гирлянды рядом со шторами или занавесками, поскольку их производят из легковоспламеняющихся материалов. Также нужно следить за тем, чтобы гирлянды не имели контактов с поверхностями, у которых высокая температура.

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