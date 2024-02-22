Общество 22 февраля 2024, 18:51 Россиянам посоветовали не ждать резкого обвала цен на новостройки в 2024 году

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Эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в беседе с изданием «Ридус» объяснил, почему российским гражданам не стоит ждать резкого обвала цен на новостройки в текущем году.

По его словам, застройщики будут подогревать интерес к жилью тем, что больше таких ставок как раньше не будет в истории. Кроме того, они постараются выводить квартиры на рынок в ограниченном количестве.

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«Во-вторых, снижать цены без господдержки действительно придется, но это не будет резкий обвал», — добавил Кричевский.

Ранее директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников спрогнозировал незначительное снижение цен на рынке жилья в России.