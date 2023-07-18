Общество 18 июля 2023, 14:16 Россиянам посоветовали не врать на Афанасьев день

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Сегодня, 18 июля, на Руси отмечали Афанасьев день. Сайт utro.ru перечислил главные приметы этого дня.

В этот день не стоит врать. Если говорить только правду, то вы сможете решить все свои проблемы. А вот неправда может привести к серьезным неприятностям.

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Лучше не приводить этот день в одиночестве. Согласно примете, такой подход может обернуться тоской и печалью на весь ближайший год. Стоит веселиться в компании близких людей.

Вечером откажитесь от работы. Иначе можно отвести от себя удачу.