Россиянам посоветовали не спешить с покупкой недвижимости

Курс иностранных валют не влияет на стоимость квадратных метров. Сейчас квартиры в новостройках могут подешеветь, однако это не означает, что их нужно немедленно скупать. Таким мнением с NEWS.ru поделился председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По его словам, сейчас не то время, чтобы приобретать недвижимость. Тем россиянам, кто задумывался о покупке, стоит переждать.

«Если кто-то считает, что курс доллара влияет на цены на новостройки, он ошибается. По опыту кризиса 2014 года курс доллара и евро никак не влиял на цены на новостройки. Мы скорее ожидаем снижения цен на новостройки, чем на рост цен. Покупка квартиры — серьезный шаг, и до кризиса они тоже были большие, на обычную зарплату их нельзя было позволить. Тут надо подходить к этому вопросу чисто экономически — сейчас не то время, чтобы покупать. Нужно переждать», — подчеркнул Крохин.

Он отметил, что сейчас стоит соблюдать спокойствие и не предпринимать резких финансовых действий. По словам эксперта, рынок сам «разрулит» ситуацию.