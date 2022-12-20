Общество 20 декабря 2022, 13:37 Россиянам посоветовали не спешить с покупкой футболок с автографом известных спортсменов

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Объявления онлайн-магазинов о продаже футболок якобы с автографом Лионеля Месси или Криштиану Роналду далеко не всегда бывают правдивыми. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по продажам Павел Шевченко.

После победы Месси в составе сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу в Катаре активизировались продавцы, которые продают якобы автограф футболиста.

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«Лучше игнорировать такие объявления, даже если у вас много денег. Автограф можно нарисовать, подделать, заказать в Сети футболку с якобы оригинальной подписью», — сообщил Шевченко.

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Перед покупкой такой футболки эксперт посоветовал обратиться к продавцу и попросить его поднести фото с автографом к яркому свету. Подлинный автограф, по словам Шевченко, всегда выступает над глянцевой поверхностью.