Общество 16 января 2024, 15:49 Россиянам посоветовали не покупать только что запущенные онлайн-курсы без независимых отзывов

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Руководитель Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов в беседе с изданием NEWS.ru посоветовал россиянам не спешить покупать только что запущенные онлайн-курсы, не имеющие независимых отзывов. По его словам, таким образом можно избежать уловок со стороны мошенников.

Добросовестный продавец не станет спекулировать на проблеме клиента или на его чрезмерной эмоциональности.

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«Если вы не видите независимых отзывов на тренинг, но очень хотите его приобрести, то, по крайней мере, запросите у самого автора или его менеджера список успешных кейсов, когда их услуги реально были полезны», — сказал эксперт и добавил, что их должно быть не менее 20 штук.