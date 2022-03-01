Россиянам посоветовали не покупать «лишний» автомобиль

Директор Института нового общества Василий Колташов рассказал россиянам, выгодно ли сейчас вкладывать деньги в покупку автомобиля. По его словам, автомобили дешевеют год от года, поэтому лишнее транспортное средство покупать не стоит. Об этом написала Pravda.Ru.

Специалист вместо автомобиля посоветовал присмотреться к новой недвижимости. На его взгляд, от покупки жилья можно получить гораздо больше прибыли.

«Если вы покупаете автомобиль, он будет дешеветь год от года. Вкладывать в него не надо ни в коем случае. Ситуация будет меняться. Российское, китайское, континентальное, евразийское производство машин начнет развиваться. Западные модели и детали будут замещаться. Ничего страшного не произойдет, столкнемся лишь с какими-то временными трудностями», — сказал Колташов.

В ближайшее время, по его словам, Россия начнет активно развивать собственное производство запчастей и деталей.