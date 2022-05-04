Россиянам посоветовали не подключаться к Wi-Fi в аэропорту из-за кражи данных

Аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов объяснил, почему подключение к Wi-Fi в аэропорту может быть опасным для российских граждан. Об этом написала «Газета.ru».

По словам специалиста, такие точки доступа Wi-Fi опасны из-за их незащищенности. Злоумышленник легко может украсть данные пользователя без взлома компьютера.

«Злоумышленник в аэропорту может использовать незащищенные общественные точки доступа Wi-Fi для сниффинга. Сниффинг — это перехват трафика от пользователей», — отметил он.

Данные передаются без шифрования и их можно легко перехватить, подчеркнул специалист. В аэропорту такими подключениями особенно опасно пользоваться из-за высокой концентрации людей.