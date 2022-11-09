Россиянам посоветовали не писать в мессенджерах важную информацию | 360°

09 ноября 2022, 14:23
Россиянам посоветовали не писать в мессенджерах важную информацию
Даже удаленная часть переписки в мессенджерах может быть раскрыта и использована против того, кто писал сообщение. Об этом агентству «Прайм» сообщил эксперт по информационной безопасности Павел Коростелев.
Он посоветовал не фиксировать важную информацию в электронном виде.
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«Желательно использовать древнее правило: если ты не хочешь, чтобы против тебя была использована какая-то информация, не пересылай ее по телефону и вообще не фиксируй ни в каком электронном виде», — процитировал «Ридус» слова Коростелева.
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Помимо мессенджеров, эксперт посоветовал не хранить важные данные в Google Cloud или iCloud.
Мессенджеры
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