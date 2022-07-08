Россиянам посоветовали не передавать биометрические данные малознакомым лицам

Специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов посоветовал россиянам не передавать свои биометрические данные малознакомым людям и организациям, поскольку ими могут воспользоваться мошенники в своих целях. Об этом написала Lenta.ru.

Передача может осуществляться только в том случае, если это дает какие-то значимые преимущества в пользовании различными сервисами.

«Биометрические данные могут быть любыми: это и изображение человека, и отпечатки пальцев, как те, что мы используем для разблокировки телефона, и рисунки радужной оболочки, и запись голоса. Но пока использование этих данных достаточно ограничены, они могут пригодиться, например, для получения услуг в банках», — объяснил эксперт.

При передаче биометрических данных риски для пользователя возрастают. Например, если данные пластиковой карточки скомпрометированы, карту можно просто перевыпустить, а в случае с биометрическими данными сделать это невозможно, резюмировал Ульянов.