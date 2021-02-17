Россиянам посоветовали не оставлять свои машины надолго под снегом

Автомобилистам необходимо откопать свои машины из снега сейчас, иначе потом он слежится и затвердеет. В этом случае простая лопата уже не поможет. Такой совет дал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент. Откладывать этот процесс совершенно не стоит, поскольку есть риск, что вы его отложите до весны, и за это время вашу машину может зацепить трактор, который будет убирать снег, или другие участники дорожного движения», — приводит радио Sputnik слова Шапарина.

Собеседник посоветовал сначала убрать снег по периметру автомобиля, а потом очистить стекла и отправиться на мойку. По словам Шапарина, очистить кузов без повреждений поможет теплая вода. После этого необходимо воздухом продуть все соединения и нанести силиконовую смазку.

В конце прошлой недели в центральной России прошел мощный снегопад. Высота сугробов в Москве составила 59 сантиметров. Им не хватило сантиметра, чтобы побить исторический рекорд.