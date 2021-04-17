Россиянам посоветовали не оставлять чек за оплаченную покупку на кассе

Оставленные на кассе чеки порой становятся добычей мошенников. С их помощью можно вынести вещи из магазина или украсть персональные данные.

Использовать чужой чек можно по-разному, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. Иногда аферисты размагничивают указанные в нем товары и при выходе из магазина предъявляют якобы свидетельство об оплате.

Дальше злоумышленники либо перепродают краденный товар, если вещь оплатили картой, либо возвращают продавцу как не подошедшую — при условии покупки за наличные — и получают за нее деньги.

Наибольшую опасность представляет кража через чек персональных данных. В нем указаны имя, фамилия и последние четыре цифры номера карты, которой была оплачена покупка. Эта информация дает аферистам возможность рассылать потенциальным жертвам письма от имени банка или попытаться украсть принадлежащие человеку средства.

«Используя указанные данные, мошенник может отыскать владельца карты в социальных сетях и выяснить его номер телефона», — пояснил Редин. После этого людям звонят или отправляют мошеннические сообщения.

Выкидывать чек сразу же после покупки, особенно если она крупная, эксперт тоже не советует.