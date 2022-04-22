Россиянам посоветовали не обменивать валюту вне банков

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко предупредила россиян о риске столкнуться с мошенничеством во время обмена валют вне банков. Об этом написало РИА «Новости».

По словам эксперта, покупатель такой валюты может получить проблемы с законом.

«Вне банковских стен гарантировать подлинность купюр невозможно, затруднительно их отнести и в банк для проверки. Мошенники этим активно пользуются поскольку наличие фальшивых купюр — это потенциальное объяснение с правоохранительными органами», — процитировало ИА Nation News слова Дайнеко.

Эксперт пояснила, что в качестве наказания за подобные операции гражданин может получить штраф в размер от 75% до 100% от суммы.