Россиянам посоветовали не купаться в водоемах на майские праздники из-за холодов

Врач-терапевт Татьяна Лапа заявила, что купаться в водоемах на майские праздники может быть опасно из-за недостаточно высокой температуры воды. Об этом написала «Газета.ru».

Специалист пояснила, что в случае переохлаждения человек может заболеть простудой, ОРВИ, пиелонефритом или циститом.

«В водоемах вода еще холодная, около 4-6 градусов — это сопоставимо с Крещенскими морозами. Поэтому риск заболевания простудой, ОРВИ, пиелонефритами и циститами очень высок», — сказала она.

Терапевт подчеркнула, что заходить в воду можно только в том случае, если она прогрелась до 18-19 градусов. Для этого воздух на улице должен прогреться до 20 градусов и выше.

«При таких условиях вода прогреется, и то, в основном, мелкие места. Глубокие же греются медленнее. Так что активный купальный сезон начинается в конце июля, не раньше», — сказала Лапа.

В заключении медик добавила, что во время отдыха на природе необходимо прикрывать части тела одеждой или покрывалом из-за опасности укусов насекомых и присасывания клещей.