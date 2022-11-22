Общество 22 ноября 2022, 13:47 Россиянам посоветовали не хранить документы в бардачке машины NJcar: нельзя хранить документы бардачке машины

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Многие россияне хранят документы на автомобиль в бардачке, чтобы не забывать их дома. Этого делать нельзя, сообщил сайт NJcar.

ИА Nation News уточнило, что в случае угона машины у ее владельца возникнут проблемы со страховой компанией. А вот злоумышленникам наличие документов внутри автомобиля даст возможность быстро его продать.

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Кроме того, сложности начнутся и при эвакуации машины, так как на штрафстоянке необходимо показать свидетельство о регистрации в ГИБДД, чтобы получить ее обратно.

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