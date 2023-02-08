Общество 08 февраля 2023, 13:09 Россиянам посоветовали настороженно относиться к оплате товаров по QR-кодам

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Юрист Александр Хаминский в разговоре с изданием NEWS.ru заявил, что мошенники начали активно использовать функцию оплаты товаров по QR-кодам в личных целях, списывая, таким образом, деньги с карт.

Как отметил эксперт, в QR-коде может быть прошит номер счета подставной фирмы. То есть QR-код может представлять фишинговую ссылку, при переходе по которой гаджет ловит вирус.

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«Также имеется риск оказаться на сайте-подменке, похожем на ресурс респектабельного продавца. Злоумышленники либо провоцируют жертву на совершение невозвратного платежа, либо получают доступ к данным банковской карты», — сказал Хаминский.

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Юрист посоветовал отказаться от покупки товаров у неизвестных продавцов, особенно если расчет происходит неконтролируемым способом.