Россиянам посоветовали меньше следить за новостями о COVID-19

Главной новостью мира остается коронавирус. О нем можно прочитать, услышать или посмотреть репортажи. Поток информации сейчас слишком большой. Роспотребнадзор посоветовал тем, на кого печальная статистика действует негативно, перестать следить за событиями.

«Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию», — сказано в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор посоветовал пока воздержаться от алкоголя или употребления психоактивных веществ. Лучше обратиться за психологической поддержкой к специалистам. По мнению экспертов ведомства, сейчас нужно соблюдать здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физическими упражнениями, наладить сон и побольше общаться с близкими.

Если человек все же следит за новостями, то лучше иметь дело с проверенной информацией. Например, ее можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или на портале местного Минздрава.

Специалисты подчеркнули, что вспышка коронавируса и последовавшие за этим события нарушили обычный уклад жизни многих людей. Из-за этого некоторые могут испытывать стресс. Поэтому сейчас важно быть чуткими и заботливыми по отношению к своим родным и друзьям.

В мире коронавирусом заразились более 800 тысяч человек. Больше всего заболевших в Соединенных Штатах. В России зарегистрировано 2337 случаев. Последняя информация о пандемии — в большом материале «360».