Россиянам посоветовали меньше следить за новостями о COVID-19
«Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию», — сказано в сообщении ведомства.
Роспотребнадзор посоветовал пока воздержаться от алкоголя или употребления психоактивных веществ. Лучше обратиться за психологической поддержкой к специалистам. По мнению экспертов ведомства, сейчас нужно соблюдать здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физическими упражнениями, наладить сон и побольше общаться с близкими.
Если человек все же следит за новостями, то лучше иметь дело с проверенной информацией. Например, ее можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или на портале местного Минздрава.
Специалисты подчеркнули, что вспышка коронавируса и последовавшие за этим события нарушили обычный уклад жизни многих людей. Из-за этого некоторые могут испытывать стресс. Поэтому сейчас важно быть чуткими и заботливыми по отношению к своим родным и друзьям.
В мире коронавирусом заразились более 800 тысяч человек. Больше всего заболевших в Соединенных Штатах. В России зарегистрировано 2337 случаев. Последняя информация о пандемии — в большом материале «360».