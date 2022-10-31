Россиянам посоветовали купить до Нового года икру и алкоголь | 360°

31 октября 2022, 16:22
Россиянам посоветовали купить до Нового года икру и алкоголь
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовал россинам купить импортный алкоголь и красную икру за несколько недель до Нового года.
По его словам, к концу декабря многие магазины повышают цены на эти товары.
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«Подорожает прежде всего спиртное: импортный алкоголь, у нас и так его дефицит, хотя крымское игристое вино не хуже», — процитировал сайт kp.ru слова аналитика.
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Экономист Татьяна Куликова посоветовала заранее купить консервы на салаты.
«Продукты к новогоднему столу дорожают просто потому, что людям свойственно все покупать в последний момент», — объяснила она подорожание цен к Новому году.
Новый год
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