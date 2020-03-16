Россиянам посоветовали избегать паники из-за коронавируса

Яничева обратила внимание на «сознательность россиян, которые на протяжении всей своей истории закалялись и готовились к разного рода природным невзгодам».

«Да, очень хочется верить, что наши люди гораздо более подготовленные, чем те, кто с точки зрения материальных и социальных каких-то услуг живут в более благополучных странах. Очень хочется, чтобы наши люди к распространению коронавирусной инфекции отнеслись разумнее. Но честно скажу — риск есть, потому что специфика любой паники заключается в том, что это неуправляемый процесс. Это такая передача тревоги, которая зашкаливает, от одного человека к другому», — пояснила психолог.

По ее словам, паника быстро передается в обществе и мешает людям контролировать свои действия.

«Поэтому важно, чтобы СМИ очень разумно подходили к освещению ситуации. Мы сейчас сталкиваемся со случаями, когда происходит сознательное и несознательное нагнетание ситуации, поэтому и нужны какие-то успокоительные меры, ведь негативные эмоции ничего хорошего не приносят. Ну, а чтобы обезопасить себя от паники, необходимо включать разум, прямой блок и фильтрацию поступающей информации. Если вы чувствуете, что люди вокруг вас паникуют, а такое бывает, и это видно по соцсетям, где публикуются какие-то истерические посты, нужно себя от этого ограждать, блокировать группы, контакты людей, которые распространяют панику, вносить их в черный список, физически выключать телефон», — заметила Яничева.

Эксперт посоветовала доверять информации, которая опирается на факты, цифры и статистику.