Россиянам посоветовали избавляться от осенней хандры с помощью позитивного мышления | 360°

Общество 07 ноября 2022, 14:47 Россиянам посоветовали избавляться от осенней хандры с помощью позитивного мышления

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Член Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов» Наталья Наумова в разговоре с «ФедералПресс» заявила, что побороть осеннюю хандру поможет позитивное мышление.

Кроме того, проблема грусти и депрессии эффективно решается с помощью четко выстроенной цели.

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«Выстраивать перед собой цели, двигаться по направлению решения этих целей. Нужно планировать какие-то интересные мероприятия, приятные события», — добавила специалист.

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Наумова отметила, что чем выше у человека хандра, тем больше в жизни должно быть движения. Стоит пойти на танцы, спорт, растяжку или просто регулярно делать дома зарядку.

«Потягивания, расслабление мышц тоже творят чудеса», — заключила специалист.