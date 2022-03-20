Россиянам посоветовали инвестировать в золото

Инвестиции в золото являются хорошим способом сохранить свои денежные накопления в нынешней экономической ситуации. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансовый аналитик Владимир Чернов.

Приобрести инвестиционное золото можно в банках, которые сами регулируют разницу в курсе перед покупкой и продажей.

«На сегодняшний день эта разница около 20-30% из-за высокого спроса, что делает золото интересным инструментов для вложений», — рассказал он.

Чернов напомнил, что россиянам необходимо выплатить налог 13% на доходы физического лица, если продажа металла прозошла в период до трех лет с момента покупки. Если сумма слитка превысит пять миллионов рублей, то НДФЛ повышается до 15%.

Аналитик рекомендовал относиться к золоту как можно бережнее, так как даже небольшое повреждение слитка существенно влияет на его стоимость.

Центробанк 15 марта объявил, что приостановил покупку золота у банков. Также президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам до конца года продавать жителям драгоценные металлы в слитках за иностранную валюту.