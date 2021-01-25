Россиянам посоветовали эффективное средство против тараканов

Многие россияне сталкиваются с такой проблемой, как тараканы в квартире. Вывести их не всегда просто, но есть несколько эффективных средств. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора службы дезинфекции по Москве и Московской области «Экоконтроль» Андрей Степанищев.

«Сегодня есть препараты нового поколения без запаха, такие как „Конфидант“, содержащий в качестве действующего вещества имидаклоприд, и „Титан“, в состав которого входит тиаметоксам с пролонгированным действием. Эти средства можно применять на начальном этапе», — передает сайт «Аргументы и Факты» его слова.

Если насекомых много, то помещение следует обработать дихлофосом в форме спрея. Насекомые умирают после вдыхания препарата. Действующее вещество приводит к параличу таракана.

Кроме того, самыми эффективными приманками считаются те, которые сделаны на основе соединения из группы аминогидразонов-гидраметилнона и борной кислоты. Также можно использовать средства с содержанием карбаматов и фенилпиразолов, а также приманки на основе гидраметилнона. Например, гели и приманочные станции типа «Комбат».

Подойдут и липкие ловушки с пищевым аттрактантом, безинсектицидные дусты на основе диатомового порошка. В Роспотребнадзоре ранее предупредили россиян о нашествии тараканов в феврале.