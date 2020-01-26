Россиянам посоветовали держать сбережения в рублях

Рубль за последнее время заметно укрепился. Теперь держать свои сбережения в национальной валюте — надежно и не зазорно. Греф посоветовал россиянам именно так и делать.

«Сегодня их (сбережения — прим. ред.) нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», — заявил президент Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия — 1». Он добавил, что с сам хранит большую часть своих личных сбережений именно в рублях.

Ранее Греф во время своего выступления на полях Международного экономического форума в Давосе назвал условие своего ухода из Сбербанка. Он заявил, что оставит свой пост, если новый акционер сменит стратегию компании. Акции Сбербанка скоро перейдут от ЦБ к правительству России.

Схема перехода уже практически готова. Сторонам осталось обсудить лишь некоторые детали. Сейчас контрольным пакетом акций Сбербанка пока владеет регулятор. В целом Греф позитивно относится к смене акционера компании.