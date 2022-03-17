Россиянам посоветовали быстрее начинать ремонт

Россиянам, которые планировали сделать ремонт в квартире, следует начинать его прямо сейчас, поскольку в дальнейшем стройматериалы будут дорожать. Об этом Тульской службе новостей рассказал эксперт в области строительства, отделочник Александр Бояркин.

Практически у всех импортных материалов есть отечественные аналоги, поэтому полного дефицита строительных материалов не будет. Однако многое необходимое для ремонта уже подорожало, и эта динамика продолжится.

«Тем, кто начал делать ремонт, рекомендую его завершить несмотря ни на что, так как, скорее всего, подорожание материалов продолжится. Не исключено, что в ближайшее время повысится и стоимость услуг строителей. В связи с этим, тем, кто планирует ремонтные работы на лето, советую уже сейчас найти подрядчиков, сразу подписать с ними договор. Это даст возможность зафиксировать стоимость их работ на сегодняшнем уровне. Кроме того, появится время на поиск и закупку стройматериалов», — рассказал Бояркин.