Общество 18 ноября 2022, 11:43 Россиянам посоветовали брать отпуск в тот месяц, где нет праздничных дней

Читать 360tv в

Юрист, руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич в разговоре с радиостанцией Sputnik посоветовал россиянам брать отпуск в тот месяц, где нет праздничных дней.

«У нас платят за календарные дни, при расчете отпускных учитывается среднедневной (заработок, — ред.), исходя из календарных дней. Соответственно, чем больше рабочих дней, тем выгоднее», — объяснил юрист.

Реклама

В 2023 году к таким месяцам относятся март, август и октябрь. Те россияне, которые хотят иметь больше дней для отпуска, могут выбрать другие месяцы.

Реклама

«С точки зрения дополнительных дней выгоднее всего брать отпуск в январе и мае», — резюмировал Бабич.