18 сентября 2023, 12:39
Россиянам посоветовали бороться с ленью с помощью поиска мотивации
Для того, чтобы побороть лень, первым делом необходимо определить свои цели и составить план действий. Такие банальные вещи помогут сосредоточиться на главном и не отвлекаться на мелочи, написали «Дни.ру».
Далее следует подумать и понять, что именно вас мотивирует, и определить, сколько времени потребуется на выполнение каждой задачи.
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Работа без отдыха может привести к переутомлению и потере концентрации. Необходимо делать короткие перерывы каждые 40-50 минут работы. А правильное питание, спорт и забота о здоровье помогут сохранять энергию и силы для выполнения задач.
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