Общество 11 декабря 2023, 17:13 Россиянам порекомендовали выбирать искусственную ель по запаху

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Покупая искусственную ель в магазине, в первую очередь следует ориентироваться на ее запах. Об этом «Известиям» сообщил основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

По словам эксперта, плохая ель имеет едкий запах дешевого пластика. Кроме того, у нее будет отсутствовать сертификат, подтверждающий безопасность материала.

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«В противном случае вместо запаха мандаринов по вашей комнате будет разноситься аромат дешевого пластика, а вместо новогоднего настроения в воздухе будут витать вредные химические соединения», — добавил Васильев.